شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم لبس الجوارب في الطواف والسعي للرجل والمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم لبس الجوارب في الطواف والسعي للرجل والمرأة.

قال سعد الشثري، خلال حواره عبر قناة السعودية:" من يطوف بالبيت فلا يخلو حاله إما أن يكون محرما بعمرة أو بحج أو ألا يكون محرما فإن كان غير محرم فلا حرج عليه أن يطوف بالبيت فعليه الجوارب والخفين فلا حرج عليهم في ذلك ".

وأضاف:" إذا كان الإنسان محرما إمرأة فلا حرج عليهم في لبس الخفين والجوارب، وذلك أن المرأة إنما تمنع من لبس المخيط في يديها وفي وجهها، فتغطي اليدين والوجه بغطاء لا يكون مخيطا "، مبينا:" بالنسبة للرجل المحرم يمنع عليه لبس المخيط في جميع بدنه، وبالتالي يمنع من لبس الخفاف والجوارب حال طوافه كونه محرما".