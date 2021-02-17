شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 26 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 9 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساءًا إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.