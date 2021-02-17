شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ الشثري : 4 أنواع للأموال واجبة الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم إخراج الزكاة على أرض تم بيعها بالتقسيط، والمشتري لم يسدد ثمنها بسبب ظروفه المادية.

وقال الشيخ سعد الشثري إن ملكية هذا الأرض تنتقل بمجرد البيع حتى لو لم يكن هناك سداد لقيمتها فأصبحت في ملكية الأبن لا ملكية الأب، فإن كان الأبن ينوي بيعها، يجب عليه أن يزكيها بحسب قيمتها.

وأضاف : وأن كان لاينوي بيعها فليس عليها زكاة لأنها ليست من الأموال الزكوية، فإنما الزكاة تجب في 4 أنواع وهما " الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والارج من الأرض وعروض التجارة أي السلع التي يريد صاحبها بيعها.