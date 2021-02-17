شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من أمير عسير بشأن عقبة ضلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

صدرت موافقة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وبالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة على توحيد اتجاه حركة السير في عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان، باتجاه الطلوع من مركز الضبط الأمني بقرضة وصول إلى مدينة أبها.

ويأتي ذلك تسهيل لحركة السير وتجنبا للتكدس في أعلى العقبة.

وجاء تنفيذ توحيد الاتّجاه، بدءاً من نقطة الضبط الأمني بمركز قرضة في كل يوم جمعة عند الساعة 11:30 ليلاً، وحتى الساعة 1:30 من صباح السبت.