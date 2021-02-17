شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عوائد إلزام أصحاب العمل بإثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوائد إلزام أصحاب العمل بإثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت.

وأكدت المؤسسة أنه دمج إجراءات التسجيل في التأمينات مع إجراءات إتمام عقد العمل.

وأضافت أن إلزام أصحاب العمل بإثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت يحقق حماية لصاحب العمل.

ولفت إلى أن إثبات العلاقة التعاقدية تساعد أيضا في الحفاظ على حقوق العامل.