شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح كيف يتوب من نشر الحرام على وسائل التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، كيف يتوب من نشر الحرام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سعد الخثلان: "أن كل من كان ينشر الحرام يلحقه الإثم عند كل من استعمل هذا الحرام، وهذا يبين لنا خطورة هذه المسألة فكل من شاهده إن كان يشاهد أو استمع له إن كان يستمع يبوء بإثمه الذي نشره".

وأضاف "الخثلان" أن ذلك كقول رسول الله ﷺ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه"، لافتًا إلى أن من أراد أن يتوب عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله أولًا ويحرص على منع هذا النشر بما يستطيع ولعل الله تعالى يتجاوز عنه.