شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يكافح التصحر بالزراعة وإهداء الأشجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المواطن "عبيد العوني" قصته في مكافحة التصحر وزراعة الأشجار التي بدأها منذ ما يقرب من 26 عاما.

وذكر المواطن، وفقا لـ"العربية"، أن الرمال زحفت لعدة قرى، لذلك أصبح مهتم بمحاربة التصحر، ولقبته وزارة البيئة والمياه والزراعة بـمحارب التصحير" بسبب مبارداته البيئية.

وأكد أنه ساهم في زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة، كما أطلق العديد من الطيور في عدد من المواقع،متمنياً أن يرى في أمام كل منزل شجرة.