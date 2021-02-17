شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يعلن إتاحة خدماته عبر موقعه الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تطبيق توكلنا أن خدماته متاحة عبر موقعه الإلكتروني وذلك أمام الاجهزةالتي لديها أنظمة لا تتوافق مع التطبيق.

وأوضح أن المرء الذي يمتلك أجهزة لديها أنظمة التي لا تتوافق مع التطبيق توكلنا، مثل أنظمة IOS التي تقل عن النسخة (10.0)، يمكنه الاستفادة من خدماتها عبر تسجيل الدخول إلى موقعها الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa

كما أكد التطبيق أن ذلك ينطبق أيضا على الأجهزة التي لديها أنظمة Android التي تقل عن النسخة (6.0).