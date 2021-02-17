شكرا لمتابعة خبر عن آلية ومتطلبات طلب رخصة صيد موسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد موسمية؛ حيث يجب إضافة المرفقات المطلوبة، وإرسالها ضمن الطلب، والرد على استفسارات الوزارة في حالة وجودها.

وذكرت وزارة البيئة، آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد موسمي؛ وذلك باتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب: ادخل إلى بوابة الخدمات، اختر الخدمة المطلوبة، سجل الدخول إلى النظام، اختر خدمة (رخص الصيادين)، اختر نوع الرخصة (رخصة صيد موسمية)، حدد النوع (جديد – تمديد – بدل فاقد – بدل تالف)، أرفق المتطلبات، أرسل الطلب.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لكل من الأفراد وقطاع الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة، مبينةً أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 5 أيام عمل، فيما توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقمها، ومعرفة حالتها.