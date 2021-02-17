بالصور.. إغلاق 220 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بالطائف

نفذت الفرق الرقابية لأمانة الطائف أكثر من 39 ألف جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية، والأسواق والمراكز؛ وذلك خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ للتأكد من تقيد كافة المنشآت والمرافق التجارية بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتزامها بالبروتوكولات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى وفيروس كورونا (كوفيد–19).

ونفذت الجولاتِ الرقابيةَ، البلدياتُ الفرعية والإدارات الإشرافية، بالإضافة إلى جولات ميدانية بالتعاون مع صحة الطائف وشرطتها وجهات الاختصاص وبرامج لرصد الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.

وشملت الجولات المنفذة الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم، ومرافق تداول الأغذية والمحال التجارية على الطرق السريعة وبمداخل ومخارج الطائف، وبالضواحي، لتغطي بذلك الجولات الرقابية كافةَ الأنشطة ذات التعامل المباشر مع الأهالي والزوار، وفق خطة عمل محكمة لمراقبة المرافق التجارية، وضمان سلامة زوارها، كما عملت فرق المتابعة بالفروع البلدية على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 220 منشأة تم إغلاقها خلال الجولات؛ حيث اتضح أنها لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخالفت الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية؛ حيث رصدت الفرق أنشطة لم توفر أجهزة قياس الحرارة أو المعقمات للزوار، ولم تطبق التباعد الجسدي والملصقات المحددة لذلك، كما تهاونت أنشطة أخرى بعدم توفيرها سوائل الوقاية اللازمة، وعدم تقيد العاملين بها بذلك، بالإضافة إلى رصد مخالفات نظامية؛ منها العمل دون ترخيص نظامي وبشهادات صحية للعاملين منتهية.

وبينت الأمانة أن أكثر من 13 ألف منشأة تجارية تمت معاينتها والوقوف عليها ومتابعتها بما يحقق أعلى معايير الرقابة الميدانية، وعملت البلديات الفرعية على الرقابة الفورية للأنشطة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ومعاودة الوقوف عليها للتأكد من تصحيح المخالفات والتزامها بالتغيير.

وأشارت الأمانة أن الخطط الرقابية المنفذة ساهمت في تعزيز السلامة الغذائية والصحية بالمحال التجارية، ورفعت كفاءة المعروضات، كما ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

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