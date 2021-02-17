وزارة الصحة: لم نسجل إصابات حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيلها أي إصابات حرجة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 373702، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 364646، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6445 حالة، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و349 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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