أخبار السعودية اليوم.. اعتراض طائرة حوثية مفخخة.. و«الأمن العام»: شرطان لدخول الحاصلين على تصاريح «اعتمرنا» إلى مكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث كشفت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية؛ عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» تجاه المملكة.. وإلى التفاصيل:

مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات جديدة.. إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية.. وسياسة جديدة لإدارة النفايات المشِعَّة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على عدة قرارات.

الدفاعات السعودية تعترض طائرة حوثية مفخخة أُطلقت باتجاه المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» تجاه المملكة.

وأوضحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين، تمثل «جريمة حرب». وأضافت قيادة التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

تنفيذ القصاص في «محمد العباس».. قتل علي اليامي برشاش في نجران

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة نجران، بعدما أقدم محمد بن ظافر بن مانع العباس (سعودي الجنسية)، على قتل علي بن محمد بن صالح اليامي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه من رشاش بسبب خلاف بينهما؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القُصَّر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

في فيلتين سكنيتين بالرياض.. ضبط عيادات مخالفة لممارسة مهنة طب الأسنان

ضبطت صحة الرياض، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة شغلت عيادات منزلية مخالفة للأسنان في فيلتين سكنيتين.

وأوضحت صحة الرياض، أنه بناءً على بلاغ ورد إلى إدارة الالتزام، تم الوقوف على الموقعين المخالفين وضبطهما؛ حيث تم ضبط عمالة مخالفة تعمل في مهنة طب الأسنان في عيادتين خاصتين بها؛ وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

«الأمن العام»: شرطان لدخول الحاصلين على تصريح تطبيق «اعتمرنا» إلى مكة

دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين الحاصلين على تصريح العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، من خلال تطبيق «اعتمرنا»؛ إلى التقيد بالموعد المحدد.

وشدد الأمن العام، عبر حسابه على موقع «تويتر»، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من أجل السماح بدخول العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق.

«التأمينات» تعدد مزايا إثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات مزايا قرارها إلزام أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، بإثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك.

وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ نادر الوهيبي، قد أوضح قبل ذلك أن المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

«الزعاق»: كتلة هوائية باردة على 4 مناطق ومحافظات عدة اليوم الأربعاء

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ تعرُّض المملكة لكتلة هوائية باردة تنخفض على إثرها درجات الحرارة لمعدلات شاتئة، وتستمر لنهاية الأسبوع.

وقال الزعاق، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم، كتلة هوائية باردة تنخفض على إثرها درجات الحرارة لمعدلات شاتئة، وتستمر لنهاية الأسبوع على الحدود الشمالية وتبوك وطريف وعرعر ورفحاء والحفر والجوف وحائل والقصيم.. وباقي المناطق انخفاض محسوس».

انخفاض درجات الحرارة.. و«الحصيني» يتوقع أمطارًا وتساقُط ثلوج

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تبدأ الحرارة تدريجيًّا في الانخفاض مع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى احتمال تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع من اليوم الأربعاء 5/7/1442هـ أن تبدأ الحرارة تدريجيًّا في الانخفاض على مناطق مكة وحائل والقصيم، ومقدار الانخفاض من (7) درجات إلى (11) درجة عما سجلته أمس الثلاثاء 4/7/1442هـ».

مركز الأزمات والكوارث يحذر من حالة مطرية تستمر يومين بمكة

أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا إلى تعرض المنطقة لحالة مطرية اليوم وغدًا.

وقالت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة يُهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا إلى تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة مطرية يومي الأربعاء والخميس، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد».

4 شروط للاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة.. و«هدف» يوضح التحسينات

بيَّن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أبرز التحسينات والتعديلات التي تم إجراؤها وإدخالها على برنامج دعم نقل المرأة العاملة، مشيرًا إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» يساهم في دعم 80% من تكلفة كل رحلة بين العمل والمنزل بحد أعلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، كما يدعم 80% من تكلفة كل رحلة بين العمل والمنزل بحد أعلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري من 6001 إلى 8000 ريال.

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