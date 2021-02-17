«التأمينات» تعدد مزايا إثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، مزايا قرارها بإلزام أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك.

وأوضح الحساب الرسمي للتواصل الحكومي عبر موقع «تويتر» المكاسب العائدة على الموظفين من ذلك القرار والتي جاءت كالآتي:

- تحقيق الحماية لصاحب العمل.

- حفاظ حقوق العامل لدى التأمينات.

- ضمان العمال حقوقهم في ساند.

- ضمان الأجر للعمال في حال خسارة الوظيفة أو التعرض للإصابة أو عند تقاعده.

وكان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ نادر الوهيبي، قد أوضح قبل ذلك أن المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

وذكر أن إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك مما يساهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل «ساند»، مبينًا أن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكر الوهيبي أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً، تبدأ من «تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك، الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيرًا استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ»، لافتًا إلى أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمنًا 3 خيارات وهي «تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد».

المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية @SaudiGOSI، تلزم أصحاب العمل بإثبات العلاقة التعاقدية للعاملين في المنشآت.. ما عوائد ذلك؟ #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/YSiWcL2UpU — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 17, 2021

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