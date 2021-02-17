«الزعاق»: كتلة هوائية باردة على 4 مناطق ومحافظات عدة اليوم الأربعاء

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، تعرض المملكة لكتلة هوائية باردة تنخفض على أثرها درجات الحرارة لمعدلات شاتئة وتستمر لنهاية الأسبوع.

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم, كتلة هوائية باردة تنخفض على أثرها درجات الحرارة لمعدلات شاتئة وتستمر لنهاية الأسبوع على الحدود الشمالية وتبوك وطريف وعرعر ورفحاء والحفر والجوف وحائل والقصيم وباقي المناطق انخفاض محسوس».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة»، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك».

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