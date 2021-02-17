3 خطوات للحصول على «شريحة بيانات» عبر منصة «أبشر»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصصة لخدمة أشِر الموجهة للصم؛ آلية الحصول شريحة بيانات «برنت».

وشاركت منصة أشِر الموجهة للصم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية (إنفوجرافًا) تبين فيها الفرق بين خطوات الحصول على شريحة بيانات سابقًا، وخطواته الآن، التي تم تطويرها واختصارها في 3 خطوات فقط.

وأرفقت أشِر الصورة المعلوماتية بتغريدة جاء فيها: «خطوات الحصول على خدمة بياناتي.. الأحوال المدنية.. أبشر».

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصصة لخدمة أشِر الموجهة للصم، آلية الحصول شريحة بيانات «برنت» في الخطوات التالية:

- ادخل على حسابك الشخصي في أبشر.

- اضغط على أيقونة خدمة «بياناتي».

- قم بتفويض القطاع الراغب في الاطلاع على البيانات في أي وقت وبأي مكان.

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