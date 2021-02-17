احترازيًا .. تحويلات مرورية على طريق الواجهة البحرية بجدة

أعلنت أمانة جدة اليوم الأربعاء، تحويل الحركة المرورية من طريق الواجهة البحرية احترازيًا إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر، مشيرة إلى أن ذلك تم بالتعاون والتنسيق مع مرور جدة.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تعلن أمانة جدة بالتعاون مرور جدة تحويل الحركة المرورية من طريق الواجهة البحرية احترازيًا إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة». كما تنشط الرياح السطحية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك».

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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