تنفيذ القصاص في «محمد العباس».. قتل علي اليامي برشاش في نجران

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة نجران، بعدما أقدم محمد بن ظافر بن مانع العباس (سعودي الجنسية)، على قتل علي بن محمد بن صالح اليامي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه من رشاش بسبب خلاف بينهما؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القُصَّر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم، ثبوت بلوغ ورشد القُصَّر ومطالبتهم، مع بقية الورثة، باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني محمد بن ظافر بن مانع العباس، اليوم الأربعاء، في نجران، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه، الإقدام على مثل ذلك؛ بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.