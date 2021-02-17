الاعتراض على غرامة الضبط الميداني.. «الزكاة والدخل» توضح الخطوات

الرياض - محمد عبدالله - عن طريق البوابة الإلكترونية..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات الاعتراض على غرامات الضبط الميداني، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «جاءتني مخالفة عدم عرض من المفتش حقكم بقيمة ١٠ آلاف ريال، كيف اعترض عليه؟».
وأوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء هيئة الزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»: «يمكنك تقديم اعتراض على غرامة الضبط الميداني عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم الضرائب غير المباشرة-ضريبة القيمة المُضافة».
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