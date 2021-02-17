تطوير آلية الإحالة يتصدر اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

بحثت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تطوير آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وذلك ضمن عدد من المواضيع ناقشتها خلال اجتماعاها الأول لعام 2021، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبر الشبكة الافتراضية.

واستعرضت اللجنة عددًا من المواضيع الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من ضمنها التقارير المعدة فيما يخص جهود المملكة في المكافحة، وما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة للأعوام 2021–2032.

كما اطلعت اللجنة على ما تم إنجازه من توصيات لعام 2020، وأوصت ببذل المزيد من الجهود والتعاون من قبل ممثلي الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة.

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