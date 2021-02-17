4 شروط للاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة.. و«هدف» يوضح التحسينات

بيّن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أبرز التحسينات والتعديلات التي تم إجراؤها وإدخالها على برنامج دعم نقل المرأة العاملة.

وشارك صندوق هدف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «مستعدة للعمل ولكن بحاجة إلى وسيلة نقل؟، هدف يقدم لكِ الدعم الجديد من برنامج نقل المرأة العاملة وصول».

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية، شروط استفادة المرأة العاملة من برنامج وصول وتتمثل في الاشتراطات التالية:

- أن تكون العاملة مواطنة سعودية الجنسية

- أن يكون عمر المستفيدة من 18-65 سنة ميلادية

- ألا يتعدى الأجر الشهري «الراتب الأساسي+بدل السكن 8000 ريال»

- ألا يزيز مجموع اشتراك التأمينات الاجتماعية عن36 شهرًا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أنه في إطار برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» يساهم في دعم:

- نسبة 80% من تكلفة كل رحلة بين العمل والمنزل بحد أعلى1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من6000 ريال

- نسبة80% من تكلفة كل رحلة بين العمل والمنزل بحد أعلى1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري يتراوح بين6001 إلى8000 ريال.

ونوه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن مدة دعم البرنامج للمستفيدة هي24 شهرًا يتم احتسابها من تاريخ أول رحلة في البرنامج.

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