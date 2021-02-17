السعودية اليوم / مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي ينظم حلقة حول دور مراكز ضمان الجودة في تطوير التعليم بدول المجلس



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

نظم مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي , الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان "دور مراكز وأقسام ضمان الجودة في تطوير التعليم والسياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون" ، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون المعنيين بمراكز وأقسام ضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وناقش المشاركون خلال الحلقة النقاشية التجارب والقضايا التي تدور حول الفرص والتحديات لتطوير التعليم العالي، والتجارب والخبرات والطرق التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون والجهات المعنية بضمان الجودة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون في ظل جائحة

كما تم خلال الحلقة التركيز على عدد من المحاور منها، الأدوار الحالية لمراكز وأقسام ضمان الجودة بين الواقع والطموح، والتحديات القائمة وسبل التغلب عليها، والتجارب والممارسات الناجحة بمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك لتطوير التعليم العالي وضمان جودته بدول مجلس التعاون.

// انتهى //

16:36ت م

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الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنظم مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي , الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان "دور مراكز وأقسام ضمان الجودة في تطوير التعليم والسياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون" ، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون المعنيين بمراكز وأقسام ضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وناقش المشاركون خلال الحلقة النقاشية التجارب والقضايا التي تدور حول الفرص والتحديات لتطوير التعليم العالي، والتجارب والخبرات والطرق التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون والجهات المعنية بضمان الجودة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 وما قبلها.كما تم خلال الحلقة التركيز على عدد من المحاور منها، الأدوار الحالية لمراكز وأقسام ضمان الجودة بين الواقع والطموح، والتحديات القائمة وسبل التغلب عليها، والتجارب والممارسات الناجحة بمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك لتطوير التعليم العالي وضمان جودته بدول مجلس التعاون.// انتهى //16:36ت م0178

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