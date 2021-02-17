السعودية اليوم / تعليم نجران يدعو للتسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات



نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم ، طلاب وطالبات المنطقة إلى التسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات لعام 2021م، عبر الموقع الرسمي للمسابقة https://www.kangarooksa.com، مبينة أن التسجيل مستمر حتى الـ16 من شهر مارس القادم.

وأوضح تعليم نجران أن هذه المسابقة تهدف إلى إبراز المواهب وتعزيز شغفهم بمادة الرياضيات، وتطوير قدراتهم الخاصة، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات، وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم

// انتهى //

16:02ت م

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نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم ، طلاب وطالبات المنطقة إلى التسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات لعام 2021م، عبر الموقع الرسمي للمسابقة https://www.kangarooksa.com، مبينة أن التسجيل مستمر حتى الـ16 من شهر مارس القادم.وأوضح تعليم نجران أن هذه المسابقة تهدف إلى إبراز المواهب وتعزيز شغفهم بمادة الرياضيات، وتطوير قدراتهم الخاصة، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات، وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات ، لافتا إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها متوفرة على الموقع الرسمي للمسابقة.// انتهى //16:02ت م0163

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