السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول للجنة التكامل البريدي بدول مجلس التعاون



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

عقدت لجنة التكامل البريدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي دول المجلس .

واطلع الفريق في بداية الاجتماع على قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون بالموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجان والفرق العاملة في مجال البريد بدول المجلس وبدء العمل به،والذي يهدف إلى زيادة فعالية أعمال اللجان والفرق العاملة في مجال التكامل البريدي على مستوى دول مجلس التعاون.

كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات أهمها، موضوع خطة العمل المستقبلية للبُرُد الخليجية، والمسائل التنظيمية والتشغيلية في مجال البريد، وتطوير خدمات بريدية لدعم الخدمات الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

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16:02ت م

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