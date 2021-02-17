السعودية اليوم / مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل السفير الإسباني



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، في الرياض اليوم ، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو ايرانثو غوتيريث.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد ، فيما حضره من الجانب الاسباني الملحق العسكري بالمملكة العقيد خوسيه ماريا ونائب مساعد الملحق المقدم ادولفو قارسيا .

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15:57ت م

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