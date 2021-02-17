السعودية اليوم / الصحة : سنتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح

كما أعلنت الصحة تسجيل (334) حالة مؤكدة مصابة بكورونا ، وتعافي (349) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2611) منها (480) حالة حرجة، وبلغت الإحصائية الإجمالية لعدد الإصابات في المملكة ( 373702) حالة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي ( 364646) حالة، وتم تسجيل ( 4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6445) حالة -رحمهم الله جميعاً-، وتم إجراء (49608) فحوص مخبرية.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى//

15:56ت م

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الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاحكما أعلنت الصحة تسجيل (334) حالة مؤكدة مصابة بكورونا ، وتعافي (349) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2611) منها (480) حالة حرجة، وبلغت الإحصائية الإجمالية لعدد الإصابات في المملكة ( 373702) حالة.فيما بلغ عدد حالات التعافي ( 364646) حالة، وتم تسجيل ( 4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6445) حالة -رحمهم الله جميعاً-، وتم إجراء (49608) فحوص مخبرية.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى//15:56ت م0154

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