ثقافي / معهد الإدارة العامة يصدر عدداً خاصاً من دورية "الإدارة العامة" عن آثار وتداعيات جائحة كورونا



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أصدر معهد الإدارة العامة عدداً خاصاً "ثانياً" من دوريته العلميّة المحكّمة "الإدارة العامة"، تضمن دراسات ومقالات علمية متخصصة عن آثار وتداعيات جائحة

واشتمل العدد الجديد على (5) دراسات علمية محكّمة لعدد من الباحثين والأكاديميين وهي: الآثار القانونية لجائحة كورونا (كوفيد 19) على تنفيذ عقود التجارة الدولية ، وآثار جائحة كورونا على الإدارات المالية في منظمات الرعاية الصحية في المملكة من وجهة نظر العاملين بها ، والوباء المعلوماتي لجائحة (كوفيد 19): دراسة استكشافية ، واستجابة السياسات العامة في زمن الإغلاق الكبير .. دروس مستفادة من جائحة كورونا "كوفيد 19"، والتنبؤ بانتشار مرض (كوفيد 19) في المملكة .

وأوضح معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن جهود المعهد في مجال النشر العلمي عن جائحة كورونا جزء من المنظومة الفعّالة المتكاملة لإدارة أزمة كورونا التي قامت بها المملكة في مجال النشر العلمي المتخصص عن جائحة كورونا، وتحقيقها المركز الأول عربياً وتقدمها دولياً بالحصول على المركز (14) على المستوى العالمي في مجال نشر أبحاث الجائحة، ونجاح الدولة بشكل عام في التصدي للجائحة والسيطرة على تداعياتها على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يعكس قدرتها ومكانتها في إدارة الأزمات بمنهج علمي رصين وكفاءة عالية تحسب لها على المستوى العالمي .

// انتهى //

15:46ت م

0152



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأصدر معهد الإدارة العامة عدداً خاصاً "ثانياً" من دوريته العلميّة المحكّمة "الإدارة العامة"، تضمن دراسات ومقالات علمية متخصصة عن آثار وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية .واشتمل العدد الجديد على (5) دراسات علمية محكّمة لعدد من الباحثين والأكاديميين وهي: الآثار القانونية لجائحة كورونا (كوفيد 19) على تنفيذ عقود التجارة الدولية ، وآثار جائحة كورونا على الإدارات المالية في منظمات الرعاية الصحية في المملكة من وجهة نظر العاملين بها ، والوباء المعلوماتي لجائحة (كوفيد 19): دراسة استكشافية ، واستجابة السياسات العامة في زمن الإغلاق الكبير .. دروس مستفادة من جائحة كورونا "كوفيد 19"، والتنبؤ بانتشار مرض (كوفيد 19) في المملكة .وأوضح معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن جهود المعهد في مجال النشر العلمي عن جائحة كورونا جزء من المنظومة الفعّالة المتكاملة لإدارة أزمة كورونا التي قامت بها المملكة في مجال النشر العلمي المتخصص عن جائحة كورونا، وتحقيقها المركز الأول عربياً وتقدمها دولياً بالحصول على المركز (14) على المستوى العالمي في مجال نشر أبحاث الجائحة، ونجاح الدولة بشكل عام في التصدي للجائحة والسيطرة على تداعياتها على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يعكس قدرتها ومكانتها في إدارة الأزمات بمنهج علمي رصين وكفاءة عالية تحسب لها على المستوى العالمي .// انتهى //15:46ت م0152

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