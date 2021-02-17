السعودية اليوم / التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعززون التعاون في مجال ملاحظة الانتخابات



جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

انعقد أمس الاجتماع الدوري بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "وحدة ملاحظة الانتخابات"، والأمانة العامة للأمم المتحدة "شعبة المساعدة الانتخابية"، والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عمان، وذلك في إطار التعاون والتنسيق في مجال ملاحظة الانتخابات.

ويندرج الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المشتركة في مجال الانتخابات وملاحظتها، وكذلك مناقشة خارطة الطريق وآفاق مجالات التعاون المستقبلية.

وتتطلع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الانتخابات وملاحظتها.

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15:28ت م

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