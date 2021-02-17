عاجل : الصحة : التوسع في تدشين مراكز التطعيم بكافة المناطق

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الدمام - شريف احمد - - تسجيل 334 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 349حالة

أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كوررنا ، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل ( 334) حالة مؤكدة وتعافي( 349) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2611) منها ( 480) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 373702) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 364646) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6445) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (49608) فحوص مخبرية

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).