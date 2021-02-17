إغلاق 64 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت أمانة محافظة جدة 64 منشأة تجارية مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات، محمد الزهراني، أنه جرى خلال أمس، تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية في مدينة جدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية، مشيرًا بأن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة.

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