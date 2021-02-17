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إغلاق 64 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

إغلاق 64 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بجدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت أمانة محافظة جدة 64 منشأة تجارية مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي المستجد.
وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات، محمد الزهراني، أنه جرى خلال أمس، تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية في مدينة جدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية، مشيرًا بأن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة.

الاجراءات الاحترازية


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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