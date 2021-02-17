إغلاق 8 مساجد بعد رصد 10 حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرة أيام 87 مسجدًا، تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

حالات كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الخامس من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة ثلاثة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات إصابة بكورونا، حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين وحالة واحدة بمسجد بحي عرقة بالرياض، وثلاث حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما أشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.

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