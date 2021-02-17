الحالات الحرجة 480 والرياض تسجل 50.6 % من إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (349) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (364646) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2611) حالة من بينها (480) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (373702) حالة، توفي منهم (6445) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (344) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 169، المنطقة الشرقية 62، منطقة مكة المكرمة 42، منطقة الحدود الشمالية 13، منطقة المدينة المنورة 12.

كما سجلت منطقة القصيم 10 حالات ومنطقة عسير 6 ومنطقة الباحة 5، فيما سجلت منطقتي الجوف وحائل 4 حالات في كل منهما بينما سجلت منطقة نجران 3 حالات. وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقتي جازان وتبوك بواقع حالتين لكل منهما.

استئناف حجز موعد لقاح كورونا

‏وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من اللقاح للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.



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