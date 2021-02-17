كيفية تقليل الضوضاء في التسجيلات الصوتية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يعد تسجيل الصوت الخالي من الضوضاء أمرًا صعبًا ويتطلب الكثير من التخطيط، وما لم يتم ذلك في غرفة عازلة للصوت، فمن المحتمل أن يحتوي التسجيل دائمًا على بعض الاضطرابات.

ويمكن أن يكون مصدر الضوضاء عبارة عن جهاز كهربائي، أو الصوت الرديء للسماعة أو تداخل عالٍ من مختلف الأشياء من حولك وما إلى ذلك، ويمكن تعديل هذه التداخلات أو تقليلها باستخدام أداة تحرير صوت مجانية، بحسب موقع gadgetsnow التقني.

تقليل الضوضاء في التسجيلات الصوتية

يمكنك من خلال تطبيق Audacity معالجة التسجيلات أو الملفات الصوتية لإزالة الضوضاء أو على الأقل تقليلها.

خطوات استخدام التطبيق:

1- قم بزيارة التطبيق وتثبيته على هاتفك.

2- حمل الملف المراد.

3- انقر فوق تأثير Effect > تقليل الضوضاء Noise Reduction لإزالة الصوت المستمر أو الأزيز في تسجيل صوتي.

4- للحصول على أفضل النتائج، يوصى بأن يشتمل التسجيل على فاصل زمني صامت حيث يمكن سماع الضوضاء فقط، وبالتالي يتمكن التطبيق من تحديدها لإزالتها من التسجيل بالكامل.

5- انقر فوق اختيار Get Noise Profile، وسيستخدم Audacity ذلك الجزء الذي حددته باعتباره الضوضاء المراد إزالتها.

كيفية استخدام تطبيق Audacity6- الآن حدد المسار بأكمله، وانقر فوق تحديد> الكل.

8- لاحظ أنه سيكون هناك اختيارين، ديسيبل وبوندس bands، والاختيار الأول سيؤدي إلى تقليل الضوضاء ولكنه قد يزيل أيضًا الأجزاء الأساسية من المسار الصوتي، أما الاختيار الثاني سيؤدي إلى تنعيم مفرط في الضوضاء لكن الصوت سيكون واضحًا.

9- جرب بين الاختيارين لاختيار الأنسب لتسجيلك.

10- بعد ذلك انقر فوق زر معاينة للاستماع Preview ثم حفظ Save.

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