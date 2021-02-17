السعودية | تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_جدة

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه “المرور” قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.