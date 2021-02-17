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السعودية | تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_جدة

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه “المرور” قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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