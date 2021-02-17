شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سار" : الدمج يساعد على تطوير الخدمات وجذب الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك التوجيهات المستمرة والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله - نحو بناء منظومة نقل متكاملة ومتميزة، بما في ذلك الخطوط الحديدية، وتوفير التسهيلات والتشريعات اللازمة لتمكين القطاع من القيام بدوره نحو الاستثمار الأمثل لنقاط القوة في المملكة كمحور لربط القارات الذي يمثل إحدى الركائز الثلاث لرؤية 2030.

ونوه إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي، وأن تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" محلها، في أي عقود أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات أو قرارات تتعلق بها، يمثل نقلة نوعية لاستكمال اندماجهما تحت مظلة واحدة، ومرحلة جديدة للشركة، تتولى فيها مسؤولية جميع الخطوط الحديدية بين المدن في المملكة، مؤكداً أنها تسعى إلى مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع بدعم القيادة، بالبناء على ما يملكه الجهازين من قدرات وخبرات، مستفيدة مما سيتاح لها من إمكانات أكبر من حيث الأصول المختلفة التي أصبحت تمتلكها الشركة، ورأس مالها البشري والاستثمار فيه بالتدريب المتخصص والتأهيل المستمر، استكمالاً لجهود تهيئة الكوادر الوطنية المتخصصة لإدارة قطاع الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى درجات الكفاءة وأدق معايير السلامة.

وقدم المالك شكره لوزير النقل رئيس مجلس إدارة شركة "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ولأعضاء مجلس الإدارة على المتابعة الدائمة لجميع التحضيرات اللازمة للدمج، وللخطوات التي يقوم بها فريقا عمل المؤسسة والشركة لإنجاح الاندماج.

وأكد أن الدمج سيعزز من إمكانات وقدرات الشركة وسيفتح آفاقاً رحبة للمستثمرين المحليين والأجانب، في عدة مجالات منها التصنيع والتشغيل والتنفيذ والبحث والتطوير، وغيرها ورفع نسبة المحتوى المحلي في هذه المشاريع بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" على أن الأولوية القصوى للشركة ستنصب على تطوير الخدمات ورفع معدلات رضا العملاء، وتوحيد الإجراءات وتسريعها، ورفع الكفاءة في جميع الأعمال المتعلقة بالخطوط الحديدية في المملكة البالغ طولها أكثر من 5500 كم.