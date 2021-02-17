كتلة قطبية جديدة تصل تبوك الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المختص في المناخ عضو فريق عواصف تبوك عيد المضلعاني أن تتأثر أجواء المنطقة بموجة قطبية أخرى يوم الجمعة المقبل، لكنها ستكون أقل برودة من الموجة التي تشهدها المنطقة اليوم.

وقال المضلعاني عبر تويتر : كتلة قطبية أخرى أقل برودة من الحالية ستؤثر على المنطقة مساء الجمعة المقبل في موقع جميل.

وتابع : متفائل أن يكون معها بعض التساقط الثلجي وبعض الأمطار الخفيفة على المنطقة.

أمطار تبوك

هطلت أمس واليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز المنطقة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الخير والبركة خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة)، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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