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الملك سلمان وولي العهد يهنئان القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى الاستقلال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

الملك سلمان وولي العهد يهنئان القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى الاستقلال

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني، القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة فيوسا أوسماني القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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