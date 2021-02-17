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الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا

بعد ثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها تواصل تعقيم المساجد التي يتم إغلاقها مؤقتًا لثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا في إطار العناية ببيوت الله وتوفير أعلى معايير الأمان لمرتاديها.

تعقيم المساجد: 

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، كما نشرت لقطات تبين عملية تعقيم المساجد.

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - متابعات الخليج 365

الشؤون الإسلامية تحذر من التراخي: 

ودعت الشؤون الإسلامية المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - متابعات الخليج 365الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - متابعات الخليج 365 الشؤون الإسلامية تواصل تعقيم المساجد المُغلقة مؤقتًا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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