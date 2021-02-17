الصحة تضبط وافدتين في شقتين أقامتا فيهما عيادة أسنان مخالفة بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط وافدتين في شقتين سكنيتين أقامتا فيهما عيادة أسنان مخالفة بمدينة الرياض.

الصحة تعلن التفاصيل:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم إحالة جميع المرتبطين بالمخالفات إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات بحقهم.

وحثت الوزارة الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

وشددت صحة الرياض في وقت سابق على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.



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