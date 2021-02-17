إغلاق مطعم يجهز المأكولات بسكن العمال في أحد رفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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خلال الجولات الرقابية المكثفة وبمساندة الدوريات الأمنية، أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة مطعمًا شهيرًا بالمحافظة يقدم وجبات ملوثة.

مصادرة لحوم مجهولة المصدر

وأكد رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة من أمين منطقة عسير وليد بن محمد الحميدي، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة أكثر من 130 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك و42 كجم من الخضراوات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك و5 كجم من الأملاح والنكهات التالفة، والتي ظهرت عليها علامات التلف، بالإضافة إلى مصادرة أدوات الطبخ والتحضير كونها مخالفه للاشتراطات وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف الوادعي أن المخالفات المرصودة كانت عبارة عن استخدام سكن العمال لتجهيز وتحضير الأطعمة، وسوء تخزين للمواد الغذائية، وسوء النظافة بشكل عام، واستخدام مواد أولية تالفة وعليها علامات الفساد ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين، كما تم العثور على وجبات مجهزة للاستخدام في اليوم التالي.

جولات بلدية أحد رفيدة مستمرة

وأوضح أنه تم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم وتحرير محضر الزيارة والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات، مشددًا على أهمية تعاون الجميع مع البلدية في حالة وجود وملاحظة المخُالفات بالإبلاغ عبر قنوات البلدية الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة 940 الجدير بالذكر، أن الفرق الرقابية بالبلدية وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الحميدي تبذل جهودًا كبيرةً في مراقبة المنشآت الغذائية، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية النظامية.

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