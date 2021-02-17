مستشفى الولادة والأطفال بنجران تشهد حالة توائم رباعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أجرى أطباء النساء والتوليد في مستشفى الولادة والأطفال بنجران عملية قيصرية ناجحة لسيدة بعد إتمام أسبوع حملها الواحد والثلاثين.

مستشفى الولادة والأطفال يستقبل الحالة

وحضرت السيدة إلى المستشفى قبل أسبوع من ولادتها وحظيت بالعناية الطبية وقد تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها دون مضاعفات وأنجبت توائم رباعية (ذكر وثلاث إناث) وتتمتع الأم وجميع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (1.7) إلى (1.8) كيلو جرام بصحة جيدة ولله الحمد حيث يتلقون العناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة.

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