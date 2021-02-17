شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا بذكرى استقلال بلادها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة فيوسا أوسماني القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيدة فيوسا أوسماني القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.