السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل النائب العام



نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وأكد سموه رصانة النظام القضائي في المملكة، وما تشهده المملكة من قفزات تطويرية للبيئة التشريعية في السنوات الأخيرة، بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة.

وشدد سمو أمير منطقة نجران على صون ما تنعم به المملكة وشعبها العظيم من تلاحم وتآخي تحت ظل القيادة الرشيدة.

وقال : "جميعنا في بلد واحد، وتحت قيادة واحدة، نؤمن بدين واحد، لنقدم أعظم مشهد، وأبهى صورة للحمة الوطنية".

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات، من أبرزها سبل دعم الحراك السياحي بالمنطقة، والتعامل مع تعدد ثقافات الضيوف، وتقديم الصورة الحقيقية عن المملكة تراثيًا وثقافيًا ومجتمعيًا.

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14:37ت م

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