السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير تعليم حفر الباطن



الدمام 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم , مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني بمناسبة تعيينه.

وتمنى سموه التوفيق للقحطاني في مهام عمله.

// انتهى //

14:14ت م

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