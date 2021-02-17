السعودية اليوم / اختتام أعمال مؤتمر مكة المكرمة لإدارة المخاطر



مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر مكة المكرمة الافتراضي عن إدارة المخاطر وتأثيرها على الجودة والصحة والسلامة المهنية، الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMO بمشاركة "مشروعات" وبتنظيم من أكاديمية بروجاكس - وذلك خلال الفترة من 16 - 17 الشهر الحالي.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أهمية هذا المؤتمر والذي يعـد من المؤتمرات الهامة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات التنموية الإنشائية في المملكة، لافتاً إلى أهمية مشاركة مختصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في عرض التجارب الناجحة لإدارة المشروعات والمخاطر المحتملة، مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة – حفظها الله – على حوكمة المشروعات، ورفع مستوى جودتها، والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للمساهمة في بناء الإنسان وتنمية المكان.

من جانبه أوضح مدير مكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة المهندس عبدالله الحازمي مشاركة عدد من المختصين في مجال إدارة المخاطر والكوارث والأزمات، ومقيمين معتمدين في التخطيط الإستراتيجي والجودة والصحة والسلامة المهنية، في 7 جلسات مباشرة على مدى يومين تضمنت مناقشة التهديدات الحالية والمستجدة، وطُرق التحكم والاستجابة للمخاطر وإدارتها، إضافةً إلى مناقشة إدارة مخاطر المشاريع الهندسية، وكيف تأثرت الجودة والسلامة بجائحة فيروس "

وأشار المهندس الحازمي إلى أن إجمالي عدد الحضور بلغ 770 زائراً شاركوا في الجلسات الحية على المسرح الافتراضي، استكشفوا خلالها المعرض المصاحب للمؤتمر، وتواصلوا مع ممثلي أمانة العاصمة المقدسة والقائمين على المؤتمر من خلال إمكانات الدردشة الحية في بيئة تفاعلية استمتعوا خلالها بتجربة حية فريدة من نوعها، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMO على المساهمة في رفع مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع وجميع المهتمين لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع.

// انتهى //

14:03ت م

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مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساختتمت اليوم أعمال مؤتمر مكة المكرمة الافتراضي عن إدارة المخاطر وتأثيرها على الجودة والصحة والسلامة المهنية، الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMO بمشاركة "مشروعات" وبتنظيم من أكاديمية بروجاكس - وذلك خلال الفترة من 16 - 17 الشهر الحالي.وأوضح أمين العاصمة المقدسة أهمية هذا المؤتمر والذي يعـد من المؤتمرات الهامة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات التنموية الإنشائية في المملكة، لافتاً إلى أهمية مشاركة مختصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في عرض التجارب الناجحة لإدارة المشروعات والمخاطر المحتملة، مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة – حفظها الله – على حوكمة المشروعات، ورفع مستوى جودتها، والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للمساهمة في بناء الإنسان وتنمية المكان.من جانبه أوضح مدير مكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة المهندس عبدالله الحازمي مشاركة عدد من المختصين في مجال إدارة المخاطر والكوارث والأزمات، ومقيمين معتمدين في التخطيط الإستراتيجي والجودة والصحة والسلامة المهنية، في 7 جلسات مباشرة على مدى يومين تضمنت مناقشة التهديدات الحالية والمستجدة، وطُرق التحكم والاستجابة للمخاطر وإدارتها، إضافةً إلى مناقشة إدارة مخاطر المشاريع الهندسية، وكيف تأثرت الجودة والسلامة بجائحة فيروس " كورونا "، ومناقشة اهم الأساليب والطرق في معالجتها.وأشار المهندس الحازمي إلى أن إجمالي عدد الحضور بلغ 770 زائراً شاركوا في الجلسات الحية على المسرح الافتراضي، استكشفوا خلالها المعرض المصاحب للمؤتمر، وتواصلوا مع ممثلي أمانة العاصمة المقدسة والقائمين على المؤتمر من خلال إمكانات الدردشة الحية في بيئة تفاعلية استمتعوا خلالها بتجربة حية فريدة من نوعها، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع PMO على المساهمة في رفع مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع وجميع المهتمين لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع.// انتهى //14:03ت م0111

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