السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 161 جولة رقابية بمحافظة صامطة وتغلق 34 محلاً تجاريًا



صامطة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

كثفّت أمانة منطقة جازان ممثلة في الفرق الرقابية ببلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎

ونفذت البلدية 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، أسفرت عن إغلاق 34 محلًا تجاريًا احترازيًا، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.

كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغ عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب 26 مخالفة.

// انتهى //

13:51ت م

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صامطة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسكثفّت أمانة منطقة جازان ممثلة في الفرق الرقابية ببلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎ كورونا ونفذت البلدية 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، أسفرت عن إغلاق 34 محلًا تجاريًا احترازيًا، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغ عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب 26 مخالفة.// انتهى //13:51ت م0109

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