السعودية اليوم / لقاء مفتوح بجامعة القصيم لبحث طرق الحفاظ على المال العام ودور الأجهزة الرقابية



بريدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

نظمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس الأول، لقاءً مفتوحًا بعنوان "المال العام أمانة"، بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بحضور أكثر من ١٠٦٠ طالباً وطالبة.

وتحدث عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور فهد بن سليمان النافع خلال اللقاء الذي أقيم - عن بعد -، عن مفهوم المال العام، والمحافظة عليه من منظور شرعي، موضحاً أن الحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء الوطني، كما تطرق إلى دور الأجهزة الرقابية الذاتية وتعزيزها لحماية المال العام.

كما شارك في اللقاء مساعد مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء ومدير التطوير عبد الله أحمد الثبيت، الذي تحدث عن خدمات الديوان العام للمحاسبة، مبيناً طبيعة هذه الخدمات ودورها في الحفاظ على المال العام.

من جهته، تناول عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد العجلان في حديثه المرحلة الجامعية، معـدًا إياها من أهم المراحل المفصلية في حياة الطلبة الحالية والمستقبلية، التي يحتاجون فيها دائماً إلى البرامج التطويرية المتنوعة في جميع النواحي، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية التي تقدمها العمادة، مؤكداً أنه في القريب العاجل سيكون هناك لقاءات عديدة في مجالات مختلفة تثري الطلبة جميعاً، مشددًا على ضرورة أن يحرص الطلاب والطالبات على متابعة كل ما يقدم في أنشطة العمادة.

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13:50ت م

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