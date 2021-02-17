السعودية اليوم / المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام يعقد جلسته السادسة



السيح 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

عقد المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج جلسته السادسة للعام الجامعي الحالي، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك بمقر الجامعة في مدينة السيح.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر بشأنها عدداً من التوصيات منها الموافقة على مقترح اللجنة الدائمة للنشر والبحث العلمي بشأن إدراج الأبحاث المرجعية المصنفة A ضمن قائمة الاستحقاق لمكافأة بدل التميز، والموافقة على صرف مكافآت بدل تميز لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم.

كما وافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس من المبتعثين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه، وترقية عضو هيئة تدريس بالجامعة إلى رتبة أستاذ، وترقية ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس بالجامعة إلى رتبة أستاذ مشارك، والموافقة على تشكيل لجان لفحص الإنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتقدمين للترقية إلى رتبتي أسـتاذ وأستاذ مشارك.

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13:46ت م

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