السعودية اليوم / سكان المدينة المنورة يشاركون في اختيار اسم أحد مشروعات تحسين جودة الحياة



المدينة المنورة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة إلكترونية دعت فيها سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم لأحدث مشاريع الحدائق والمنتزهات التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وتتيح حملة "واجبنا نبنيها .. نبغاك تسميها" للسكان فرصة التصويت على 4 أسماء مقترحة للحديقة الجديدة بحي القصواء عبر الموقع الإلكتروني Madintna.com أو اقتراح اسم جديد للمشروع.

وتتواصل الأعمال الإنشائية في الحديقة على مساحة قدرها 40 ألف متر مربع، حيث تم إنجاز 70%من المشروع والمتوقع اكتماله - بمشيئة الله - مطلع شوال المقبل 1442هـ، وستكون الحديقة متنفساً جديداً لأهل وزوار المدينة المنورة، حيث تشمل الأعمال الإنشائية في الحديقة 10 آلاف متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، و 4,400 متراً مربعاً من الساحات المخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى ممشى لممارسة

يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعدّ أحد مشروعات استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، وإيجاد مواقع مهيئة لممارسة

// انتهى //

13:41ت م

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المدينة المنورة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة إلكترونية دعت فيها سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم لأحدث مشاريع الحدائق والمنتزهات التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.وتتيح حملة "واجبنا نبنيها .. نبغاك تسميها" للسكان فرصة التصويت على 4 أسماء مقترحة للحديقة الجديدة بحي القصواء عبر الموقع الإلكتروني Madintna.com أو اقتراح اسم جديد للمشروع.وتتواصل الأعمال الإنشائية في الحديقة على مساحة قدرها 40 ألف متر مربع، حيث تم إنجاز 70%من المشروع والمتوقع اكتماله - بمشيئة الله - مطلع شوال المقبل 1442هـ، وستكون الحديقة متنفساً جديداً لأهل وزوار المدينة المنورة، حيث تشمل الأعمال الإنشائية في الحديقة 10 آلاف متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، و 4,400 متراً مربعاً من الساحات المخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى ممشى لممارسة الرياضة على طول 1000 متر, وساحة مخصصة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات، وقد تم تضمين مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات العامة في المشروع، بما في ذلك المصليات ودورات المياه ومواقف السيارات والحافلات.يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعدّ أحد مشروعات استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، وإيجاد مواقع مهيئة لممارسة رياضة المشي.// انتهى //13:41ت م0105

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