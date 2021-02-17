السعودية اليوم / الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يستقبل أمين المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء



جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

استقبل الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني، بمقر الوقف في جدة اليوم، الأمين العام المكلف للمجلس الفرعي بجدة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عبدالله السيود.

وجرى خلال الاستقبال توقيع مذكرة التفاهم لعقد شراكة استراتيجية بين الطرفين، التي تأتي ضمن استراتيجية أمانة الوقف لمواصلة تحقيق أهدافها نحو بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

// انتهى //

13:38ت م

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