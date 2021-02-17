السعودية اليوم / نيجيريا تعلن القبض على 40 شخصًا بعمليات استهدفت عصابات مسلحة



أبوجا 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات النيجيرية، القبض على 40 شخصًا في عمليات استهدفت العصابات المسلحة بمحافظة "اداماوا" والتي تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وقال قائد شرطة محافظة " اداماوا" عليو أدامو، إن قوات الأمن شنت عمليات ضد العصابات المسلحة في مناطق متفرقة من "اداماوا" ، أسفرت عن القبض على 40 من أفراد تلك العصابات، ومصادرة العديد من الأسلحة النارية، وكميات كبيرة من الذخيرة.

جدير بالذكر أن أعمال العنف التي اندلعت في نيجيريا عام 2008 من خلال اشتباكات بين الرعاة والمزارعين، تحولت عام 2015 إلى عمليات سرقة واختطاف، وأسفرت عن مقتل 3188 شخصًا العام الماضي فقط.

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13:36ت م

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